Over RvB Pro League: "Herbevestiging degradatie Waasland-Beveren is plan A"

Vanmiddag voor de spoedzitting vertelde Sterckx in Het Journaal al dat de Pro League na zijn vorige algemene vergadering van dinsdag bij de uitgang van het labyrint dacht te zijn: "Maar ze zitten weer bij de ingang."

Hoe de Pro League daar een uitweg uit denkt te vinden? Maandag is er een nieuwe Raad van Bestuur en tegen dan moet er een plan zijn. Het opvallende is dat plan A gewoon eigenlijk een herbevestiging is van de degradatie van Waasland-Beveren.

De juristen van de Pro League hebben de uitspraak van het BAS bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dat kan als ze alles wat beter formuleren en motiveren. Het gaat om de volgende passage: er is geen redelijke verantwoording voor het verschil in behandeling tussen 1A en 1B. Met andere woorden: waarom in de ene competitie wel nog voetballen en in de andere niet?

Rondvraag bij juristen leert ons dat dat een gevaarlijk spelletje is, een achterpoortje. Bepaalde clubs die daar nadeel van zouden ondervinden, zullen meteen weer in actie schieten.

Daarom onderzoeken de juristen van de Pro League ook nog een keer de andere modellen met 17, 18 of misschien wel 20 clubs om zo te bekijken welk model uiteindelijk de minste weerstand zou ondervinden.