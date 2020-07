Officieel: Delfine Persoon bokst rematch tegen Katie Taylor op 22 augustus

Delfine Persoon krijgt op 22 augustus de kans om revanche te nemen op Katie Taylor. In Engeland zal Persoon haar Ierse concurrente een jaar na de gecontesteerde nederlaag opnieuw in de ogen kijken.

Vorig jaar stond de bokswereld in rep en roer na de kamp tussen Katie Taylor en Delfine Persoon. Onze landgenote verloor toen haar WBC-wereldtitel, nadat Taylor op punten gewonnen had. Volgens het gros van de waarnemers was dat een onterechte beslissing. 15 maanden later krijgt Persoon haar rematch. Op 22 augustus zal ze Katie Taylor bekampen in Brentwood, in Engeland. Dan krijgt Persoon de kans om de titels van de 4 boksbonden te veroveren (dus niet enkel WBC). "Het wordt een bokskamp van wereldklasse. Bij winst kan Delfine geschiedenis schrijven in de bokswereld. In New York is dat haar vorig jaar niet gelukt, terecht of onterecht", meldt haar management. "Hopelijk kan Delfine dit nu rechtvaardigen met deze nieuwe kans in augustus."

Delfine Persoon maakte het nieuws bekend op een persbijeenkomst.

Persoon: "Hopelijk verloopt het deze keer eerlijk"

"We hadden niet gedacht dat we die kans nog zouden krijgen, dus grijpen we ze met beide handen", zegt Persoon. "De bokskamp vindt plaats in Brentwood, in Engeland. Het zal letterlijk in de achtertuin zijn van Eddie Hearn, de manager van Katie Taylor. Het is een speciale locatie, waar geen publiek zal aanwezig zijn." Het contract werd vanmiddag getekend, maar er is wel wat discussie aan vooraf gegaan. "Het kamp van Taylor wilde het contract niet schrijven zoals het hoort. Ze deden eerst voorstellen en trokken dan op het laatste moment hun voorstellen weer in." "Het wordt een heel korte voorbereidingsperiode. Gelukkig onderhoud ik mijn basisconditie door te fietsen naar het werk en te lopen. Ik start dus niet vanaf 0. Zonder die basisconditie zou het niet haalbaar geweest zijn om me klaar te stomen voor die 10 rondes."

Je bent altijd afhankelijk van de jury. Zij delen de punten uit en beslissen wie er wint als er geen knockout is. Delfine Persoon

Zal Persoon haar kamp anders aanpakken dan de vorige keer? "Ik denk niet dat dat nodig is. Boksen is boksen. We moeten er vooral voor gaan."

"We kunnen wel kijken of we wat meer kunnen anticiperen op haar antiboks-spel. Er zijn wel punten waaraan we kunnen werken." Er zal geen publiek zijn, dus er zullen geen toeschouwers zijn die Katie Taylor steunen zoals in New York. Is dat een voordeel voor Persoon? "Je bent altijd afhankelijk van de jury. Zij delen de punten uit en beslissen wie er wint als er geen knockout is. Hopelijk zal de kamp eerlijk verlopen. Dat is het belangrijkste."

Persoon mag revanche nemen op Taylor.

