Noah Lyles verpulvert wereldrecord 200m totdat blijkt dat hij maar 185m liep

VIDEO: Dan toch geen wereldrecord voor Lyles

Noah Lyles liep 15 meter te weinig

In de Inspiration Games streden internationale sterren uit de atletiek op afstand tegen elkaar. Dat gebeurde in zeven stadions in de wereld met naast initiatiefnemer Zürich locaties in de VS, Zweden, Portugal, Nederland en Frankrijk.

Op de 200 meter zorgde Noah Lyles voor opschudding. De regerende wereldkampioen zette op een piste in de VS een tijd neer van 18"91". Een pak sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt (19"19).



Ongeloof bij alle atletiekvolgers. En dat was terecht. Lyles had een verkeerde startrij had gekozen en liep daardoor minstens vijftien meter te weinig.