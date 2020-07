Na de uitspraak van het BAS: waar staat het Belgische voetbal nu?

Problemen in 1A, maar ook kopzorgen in 1B. Beerschot en OHL behaalden de periodetitels en plaatsten zich dus voor de promotiefinale. Het eerste luik werd door Beerschot gewonnen met 1-0, het tweede deel werd door het coronavirus uitgesteld.

Na 29 speeldagen was voetbal in 1A door de gezondheidscrisis niet meer mogelijk. Nog 1 speelronde van de reguliere competitie stond voor de (gesloten) deur.

Algemene Vergadering van 15 mei

Competitieformat voor 2020-2021

Een seizoen dat al later dan gepland van start kan gaan, dat geraakt kan worden door een mogelijke opflakkering van het coronavirus en dat ook rekening moet houden met een EK in de zomer van 2021.

De juridische procedures van Waasland-Beveren

En dus werd de Pro League in zijn hemd gezet, nota bene een dag na de laatste Algemene Vergadering voor de zomerpauze (waarin alle beslissingen nog eens werden bevestigd) en enkele uren nadat de voetbalkalender voor 2020-2021 was voorgesteld.

Wat nu?

Op de vraag wat nu mogelijk is, zouden we u graag een antwoord bieden. Alleen kan niemand dat antwoord formuleren.

1) Kan de 30e speeldag nog afgewerkt worden?

Het BAS zag in het Beverse dossier een "onredelijke" beslissing. 1A werd na 29 speeldagen stopgezet, 1B krijgt wel nog de voorgeschreven promotiefinale.

Kunnen we dan niet gewoon de 30e speeldag afhaspelen, waardoor de reguliere competitie volledig in de boeken kan worden geschreven en er dus op het veld en na een sportieve strijd een degradant is?

Die optie kwam al meermaals ter sprake de voorbije maanden, ook tijdens de procedure voor de BMA.

Maar al snel groeide het verzet bij veel clubs, die met "ethische, sportieve, economische en juridische" tegenargumenten kwamen aandraven.

Enkele voorbeelden: sommige clubs hebben geen sportief belang meer en dat kan een fair verloop belemmeren, clubs zouden enkel spelers mogen inzetten die het voorbije seizoen onder contract lagen en dat kan tot competitievervalsing leiden en dan is er nog de tijdsdruk.

De Algemene Vergadering van de Pro League zou over deze piste moeten beslissen, maar de AV moet 15 dagen op voorhand samengeroepen worden.

Dan blijft er in juli al heel weinig speelruimte over en bovendien is het in deze tijden hoogst onzeker in welke omstandigheden zulke matchen zouden mogen of kunnen plaatsvinden.

Schuif de bekerfinale van 1 augustus, de promotiefinale van 2 augustus en de competitiestart van 8 augustus dan op in de tijd?

De UEFA moet op 3 augustus de Europese deelnemers kennen, waardoor de bekerfinale verlaten al geen optie is. De bekerfinale vervroegen? Ook dat zal op verzet stuiten, aangezien de voorbereiding dan (nog) korter wordt.