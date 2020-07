Mist team van Emma Meesseman twee topspeelsters dit seizoen?

Elena Delle Donne, vorig seizoen de MVP van het reguliere seizoen in de WNBA, sukkelt al jaren met de ziekte van Lyme. Daardoor is een besmetting met het coronavirus voor haar mogelijk een groter risico.

Delle Donne, die ook een verzwakt immuunsysteem heeft, heeft daarom volgens het protocol een risicoanalyse aangevraagd door het medische panel van de WNBA. Die dokters moeten beslissen of haar gezondheidstoestand een valabel argument is om het seizoen over te slaan zonder salarisverlies.

Ook Tina Charles heeft zo'n aanvraag gedaan. De tweevoudige olympische kampioene, in haar WNBA-carrière goed voor een gemiddelde van ruim 18 punten per wedstrijd, kwam pas deze zomer over van New York.

Als Delle Donne en Charles een medische uitzondering krijgen, heeft dat grote gevolgen voor de ploeg van Emma Meesseman. De Mystics moeten het seizoen dan afwerken met 10 speelsters, want door het salarisplafond kunnen ze geen extra speelsters meer aantrekken.

Als het medische panel geen groen licht geeft, kan het duo er nog altijd zelf voor opteren om niet te spelen. In dat geval worden ze ook niet betaald en heeft Washington wel nog de mogelijkheid om transfers te doen. Natasha Cloud en LaToya Sanders lieten eerder al weten voor deze optie te kiezen.

Emma Meesseman en de Washington Mystics zijn begin deze week zonder Delle Donne en Charles afgereisd naar Florida, waar ze in één grote bubbel met alle andere teams het WNBA-seizoen zullen afwerken. De competitie start later deze maand.