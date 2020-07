Michel Wuyts: "Chris Froome had meer geschiedenis dan toekomst bij Ineos"

Maar zoals ik zei: vanuit het standpunt van Ineos is dit volstrekt logisch. In het wielrennen is er een gouden wet: een renner die zwaar betaald wordt, mag je geen jaar te lang houden.

Het valt overigens toe te juichen dat men in de wielersport voor openheid kiest en niet voor het achterbakse. Hopelijk is deze aanpak een voorbeeld voor iedereen die momenteel met onderhandelingen en verschuivingen bezig is.

Ja, dit is volkomen logisch, al komt het nieuws wel iets sneller dan ik had verwacht.

"Jaarlijks 4,5 miljoen euro voor iemand die geen garantie kan bieden dat hij dat bedrag waard is"

Wereldwijd is hij momenteel na Peter Sagan nog altijd de meest tot de verbeelding sprekende naam. De Israëlische ploeg kan op die weerklank en uitstraling blijven rekenen, maar dan moet Froome wel een winnaar blijven.

Misschien is hij voor Israël Start-Up Nation dan wel een prestigetransfer, want zij halen hoe dan ook een klinkende naam binnen.

Ineos is niet meer bereid om jaarlijks nog eens 4,5 miljoen euro te geven aan iemand die geen garantie meer kan bieden dat hij dat geld waard is.

En ook al zal er in de persberichten gepraat worden over sportieve uitdagingen en frisse lucht, natuurlijk gaat het ook over centen.

Hij kan dat kopmanschap niet meer opeisen uit zichzelf. Dan is er maar één solide oplossing: scheiden.

Chris Froome is 35 jaar en biedt geen garantie meer op nog eens een Tourzege, zeker niet in 2021.

"5e zege in de Tour voor Ineos? Kans van 2 op 10"

Een 5e eindzege in de Tour, dat zie ik niet gebeuren. Niet in het shirt van Israël, tenzij daar nog zware investeringen gebeuren, want deze ploeg is niet sterk genoeg.

Je hebt Dan Martin en Dani Navarro, maar voor de rest moet je met een vergrootglas zoeken naar klimmers op niveau. Daar moet nog een injectie bij.

En ook bij Ineos geef ik hem dit jaar misschien een kans van 2 op 10 in de Tour.

Ik kan me niet voorstellen dat die ploeg zal toelaten dat Froome zal opspelen tegen de andere kopmannen Egan Bernal en Geraint Thomas, zoals hij 2 jaar geleden met Thomas wel deed.

Als iedereen op een normale manier kan starten in de Tour, dan wordt Bernal kopman en wordt Thomas - naar mijn gevoel - de tweede man in de lijn. Dan moet Froome lonken naar een schamel kansje, want je weet maar nooit.

Let wel: Froome is zeer eigenzinnig en zal natuurlijk prat gaan op zijn geschiedenis. We mogen niet vergeten dat hij 4 keer de Tour, 2 keer de Vuelta en 1 keer de Giro heeft gewonnen.

Maar ik ben zeker ook benieuwd hoe Ineos zal omgaan met dit nieuwe gegeven en de 3 kopmannen.

Ploegleider Nicolas Portal is overleden en hij was de leidinggevende figuur, iemand die een positieve invloed had op de renners. Wie staat nu op?