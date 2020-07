José Mourinho: "Blijft afwachten of Jan Vertonghen er volgend seizoen nog is"

Begint Jan Vertonghen vanavond tegen Bournemouth voor het eerst sinds de coronabreak nog eens aan een match voor Tottenham? Volgens coach José Mourinho zou het zomaar kunnen, want Eric Dier is voor 4 matchen geschorst.

Het heeft er alle schijn naar dat de toekomst van Vertonghen volgend seizoen niet meer bij Tottenham ligt, maar toch verlengde de Rode Duivels zijn contract door de coronabreak nog met een maand.

"Jans beslissing om zijn contract met een maand te verlengen, is fenomenaal", vindt Mourinho. "Of hij hier volgend seizoen nog zal zijn? Dat weet ik niet en hij weet dat ook niet. We zullen het moeten afwachten."

"Maar dat hij ongeacht de situatie zegt: "Ik ben een extra maand beschikbaar voor het team", laat zijn karakter zien. Hij is een speler waar ik graag mee samenwerk omdat hij zo'n karakter heeft."