Jasper Philipsen: "Tadej Pogacar kan zeker meestrijden in finale Ronde van Vlaanderen"

Philipsen: "Stel me kandidaat voor het EK"

Jasper Philipsen vertoeft momenteel op stage in de Sierra Nevada met een klein deel van de UAE-ploeg.

"De regels zijn strict. We moeten we elke dag aangeven of we mogelijke symptomen hebben of niet", zegt Philipsen. "Op training nemen we ook altijd een mondmasker mee voor het geval we onderweg ergens halt houden."

Met de Scheldeprijs en Gent-Wevelgem rijdt de 22-jarige Philipsen dit najaar maar 2 klassiekers. "Daarna zal ik me focussen op de sprints in de Vuelta. Als het coronavirus natuurlijk geen roet in het eten gooit."

Ook op het EK in Plouay zou Philipsen er graag bij zijn. "Ik heb in die regio nog gereden bij de jeugd. Plouay en omstreken ligt me heel goed."

"Ik wil me graag kandidaat stellen voor de EK-selectie. Maar de plekjes zullen duur zijn. De renners die naar de Tour gaan, zullen dan al in hun uitstekende conditie verkeren. Ook bij die renners is er veel interesse om naar het EK te gaan."

Vorig jaar kon Philipsen op het EK een gat net niet dichten toen de Italianen de koers deden losbarsten. "Dat was een chasse patate. Het zou mooi zijn als ik dat dit jaar kan goedmaken."