Imke Courtois: "Een gênant moment met Matthias Schoenaerts"

Gastheer Karl Vannieuwkerke confronteerde Imke Courtois met haar korstondige acteercarrière. De voormalige Red Flame had een figurantenrol in de Vlaamse kaskraker Loft. "Ik kan absoluut niet acteren", lachte Courtois. "Dat was een vriendendienst."

"Ze hadden nog enkele vriendinnen voor het personage van Sharon nodig en toen hebben ze gevraagd of ik niet naar het casino wilde komen. Ik heb dat dan gedaan. Ik moest alleen maar kijken van "wat doet Matthias Schoenaerts nu?"."

Courtois maakte ook nog een gênante situatie mee met de bekende acteur. "Toen ik op een stoeltje zat, kwam hij naast me zitten en vroeg hij of ik actrice was. "Uiteraard niet", antwoordde ik, waarop ik hem ook vroeg wat hij deed in het leven. Dat was een redelijk gênant moment. Maar misschien vond hij het ook ontwapenend, want we hebben nog samen gevoetbald."