Geen startgelden meer in de cross? "Systeem moet al jaren herbekeken worden"

"We hebben een plan opgesteld door corona om de kosten te drukken in het veldrijden", zegt Impens. "Dat plan is ook naar de Belgische wielerbond gestuurd. Of de berichtgeving over het verdwijnen van de startgelden klopt, dat laat ik in het midden. Over de inhoud van het plan kan ik momenteel echt niets zeggen."

"De impact van corona op budgetten en dergelijke zal alleszins niet gedaan zijn in december en ook niet volgend seizoen. Dus het is een plan voor de langere termijn. Je kan aan de wielerbond geen voorstel geven voor één maand, want dit gaat een lange nasleep hebben."

"De belangrijkste inkomstbronnen bij een veldrit zijn sowieso ticketing, traditionele Vlaamse feesttenten, VIP's en sponsoring. En laat dat nu net bronnen zijn die heel erg onder druk staan."