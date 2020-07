Eder Balanta verlengt bij Club door ongemerkt de regiekamer binnen te sluipen

Club Brugge maakte de contractverlenging bekend met een filmpje waarin Eder Balanta met de regieknoppen speelde tijdens een live uitzending.

Balanta kwam vorige zomer over van het FC Basel. Het jeugdproduct van River Plate wisselde op de positie van controlerende middenvelder af met Mats Rits.

De Colombiaan kwam in actie in 16 wedstrijden in de Jupiler Pro League (2 goals) en stond ook in de basis in de laatste 3 groepswedstrijden van de Champions League.