Clijsters: "Coronavirus betekent niet dat ik geen zin meer heb in tennis"

"Maar als je niet weet wanneer je weer wedstrijden kunt spelen, kan het lastig zijn om jezelf te motiveren. Dat heb ik ook gehoord van andere sporters. Het was dus nodig om geduldig te zijn. Dat is de belangrijkste les die ik de voorbije maanden geleerd heb."

"Geduld was het sleutelwoord de voorbije maanden", vertelt de 4-voudige grandslamwinnares. "Als sporter werk je altijd met doelen, zowel op korte termijn als op lange termijn. Nu was het constant aanpassen en op zoek gaan naar zaken om jezelf te motiveren en hard te blijven werken."

Slechts twee wedstrijden konden de tennisfans dit voorjaar genieten van Kim Clijsters 3.0. In Dubai verloor ze van Garbine Muguruza, in Monterrey was Johanna Konta te sterk. Daarna riep het coronavirus de comeback van Clijsters een halt toe.

"Ik heb vaak de vraag gekregen of ik er nog wel mee wou doorgaan met alles wat er aan de hand was. Maar dat er nu het coronavirus is, betekent niet dat ik geen zin meer heb om te tennissen", benadrukt Clijsters.

"Thuis les geven aan de kinderen combineren met trainen was een uitdaging, maar we hebben ook mooie familiemomenten beleefd. We hebben geprobeerd om er de positieve zaken uit te halen."

Het geduld van Clijsters, die intussen met haar gezin naar de VS verhuisd is, wordt volgende week beloond. Dan komt ze in actie op het World TeamTennis-event, een toernooi waarbij spelers en spelers verdeeld worden over verschillende teams. "Ik snak weer naar competitie. Dit toernooi is een goed begin met het oog op wat nog zal komen", zegt ze.