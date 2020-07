China gaat fors schrappen in internationale sportevenementen in 2020

Enkele testwedstrijden voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking zijn de enige internationale sportwedstrijden die China zeker in goede banen zal leiden. Daarnaast is er ruimte voor nog enkele "andere belangrijke evenementen".

De overheid heeft nog geen concrete lijst gemaakt met alle afgelastingen, maar het besluit zou wel veel sporten kunnen aantasten.

In het tennis zouden 4 ATP-toernooien en minstens 6 WTA-toernooien, waaronder de WTA Finals in Shenzhen in november, in het gedrang komen.

Wielrenner Enric Mas zou zijn titel niet kunnen verlengen in de Ronde van Guanxi (WorldTour). Ook de vrouwenrittenkoers Ronde van Chongming zou niet doorgaan.



Verschillende evenementen in het golf, sportklimmen en het badminton zouden een andere jaargang mogen zoeken. Wat er met de Grote Prijs Formule 1 in Shanghai gebeurt, is ook niet zeker. De Formule 1 heeft zelfs gevraagd om 2 GP's te organiseren in het najaar.

China staat stilaan op uit de coronacrisis, maar wil het zekere voor het onzekere nemen. De overheid wil de verdere verspreiding van het virus tegengaan. Deze regeringsbeslissing betreft niet de nationale sportcompetities, die worden sowieso wel achter gesloten deuren georganiseerd.

Als China nu een forse rem zet op alle internationale sportwedstrijden, wat gebeurt er dan straks met de internationale sport in Europa?