"Pro League dacht dat ze bij uitgang van labyrint waren, maar ze zitten weer bij de ingang"

Ze dachten dinsdag na de Algemene Vergadering dat ze de uitgang van het labyrint hadden gevonden, maar wat ze toen nog niet wisten, is dat ze gewoon weer bij de ingang waren uitgekomen.

Het is alleszins duidelijk dat de Pro League voor zijn beurt heeft gesproken door de beslissing van het BAS niet af te wachten. Daardoor slaat men nu een mal figuur.

De raad kan wel de mogelijkheden aftasten om uit deze crisis te geraken en kan een nieuwe Algemene Vergadering samenroepen, al kan die er pas ten vroegste over twee weken volgen.

Voor alle duidelijkheid: de raad van bestuur heeft niet de macht om bijvoorbeeld te stemmen over een nieuw competitieformat Dat is voorbehouden voor de Algemene Vergadering.

Wat zijn nu de mogelijkheden?

Er zijn veel opties, maar geen enkele optie lijkt ideaal.

Er wordt nu weer geopperd om de 30e speeldag te spelen, maar er is weinig tijd om dat te organiseren, er zijn weinig belanghebbende clubs en er zijn teams die angst hebben, zoals KV Oostende, dat nog kan degraderen.

Een nietigverklaring van deze competitie is een mogelijkheid, waarbij je dan geen stijgers en dalers hebt. Maar dan roeren OHL en Beerschot zich omdat ze niet meer kunnen promoveren en dan verliest Club Brugge zijn titel. Problemen gegarandeerd dus.

Een competitie met 17 is een nieuwe piste, dus met Waasland-Beveren en één stijger. Maar dan speelt elke week één club niet.

Met 18 dan maar, met Waasland-Beveren, OHL en Beerschot, maar dan heeft Westerlo weer plannen om te procederen met zijn eigen redenen.

Bij 20 clubs in 1A lijkt iedereen gelukkig, maar dan laat je de resterende clubs uit 1B hopeloos in de steek. Daar blijft dan niets meer van over.

Met andere woorden: de creatieve geesten van de Pro League draaien op volle toeren, maar dreigen overal op verzet te stuiten.