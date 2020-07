Zakt Waasland-Beveren toch niet? BAS geeft club weer hoop

De auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) vond een eerste klasse A met 18 ploegen beter, maar in zijn definitieve uitspraak noemde de BMA de degradatie van Waasland-Beveren vorige week gegrond . De Wase eersteklasser vestigde nu alle hoop in het BAS.

Waasland-Beveren vond evenwel dat het zijn sportieve rechten niet had kunnen verdedigen - er was nog 1 speeldag over waarop het zich had kunnen redden - en trok naar het BAS, terwijl enkele aandeelhouders hun heil zochten in de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Die laatste onderzoekt kartelvorming en machtsmisbruik.

Document van 150 bladzijden, gevolgen nog niet duidelijk

Bij het BAS had Waasland-Beveren eind mei een procedureklacht ingediend. "De Pro League leefde haar eigen statuten niet na", legde advocaat Tom Rombouts toen uit. "Volgens de notulen dateerde de uitnodiging van 15 mei zelf en niet van 8 kalenderdagen op voorhand, zoals vereist. De agenda werd de dag zelf nog 2 keer aangepast. Dat is niet ernstig. Die vergadering is dus niet rechtsgeldig bijeengekomen en dus zijn de beslissingen niet rechtsgeldig", klonk het toen.

Pro League-voorzitter Peter Croonen hoopte dat het BAS de Pro League en de BMA zou volgen. "Dat is een heel wijze instantie die al bewezen heeft dat ze goeie beslissingen kan nemen. Ik heb er vertrouwen in dat het BAS ons zal volgen. Dan kunnen we definitief een streep trekken onder dit seizoen." Niet dus.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit BAS-verdict heeft. De juristen van de verschillende partijen zijn de tekst - een document van 150 bladzijden - nog aan het bestuderen.