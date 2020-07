Vital Heynen: van volleybalcoach naar scoutsleider?

Niet alleen voor spelers is het een bizarre zomer, ook voor de coaches. Zo ook voor de altijd bezige Vital Heynen (coach van de Poolse nationale ploeg en van de Italiaanse topclub Perugia). Wanneer we Heynen bellen, zit hij samen met de spelers van de Poolse nationale ploeg rond een kampvuur. De zomer van 2020 bevalt Heynen wel.

Heynen: "'s Avonds wordt al eens een biertje gedronken"

Onze volleybalman Marc Willems had een gezellige babbel met Vital Heynen. “We zijn momenteel met de Poolse ploeg op stage. Ik denk dat wij een van de weinige nationale ploegen zijn die in groep traint", zegt bondscoach Heynen. "'s Avonds is er dan al eens een kampvuur, ik steek zulke activiteiten graag in gang. Er wordt wel een biertje gedronken, Polen kunnen daar tegen.” Geen competities deze zomer, alleen wat trainen. Voor Heynen moet het een eeuwigheid geleden zijn dat de zomer nog zo rustig was. “Ik vind het een verademing. Eindelijk krijgt mijn hoofd wat rust. Geen druk, geen honderden wedstrijden bekijken, geen journalisten zoals jij", lacht Heynen. "Alleen wandelen, lezen en de eenvoudige dingen des levens herontdekken.”

Corona in Polen

Heynen had geluk dat Polen, het land waar hij bondscoach is, niet zo hard getroffen is door de coronacrisis. “Het land ging snel in lockdown en eigenlijk zijn er relatief weinig besmettingen. Toen ik de vraag aan mijn spelers stelde was er niemand die in zijn omgeving iemand kende die besmet was geraakt. Nogal een verschil met Limburg. Ik ken verschillende mensen die ziek werden en zelfs overleden zijn.” “Maar het deed iedereen deugd om hier weer samen te zijn. Ongelooflijk hoe het voelt om je spelers weer eens te kunnen omhelzen, om dicht naast mekaar te zitten bij het kampvuur. Allemaal dingen die maandenlang niet mogelijk waren.”

Opnieuw volleybal in september?

Binnenkort trekt Heynen weer naar zijn Italiaanse club Perugia. Hij hoopt dat de competitie daar in september weer kan worden opgestart, wellicht zonder publiek in de zaal. Is volleybal dan wel nog leefbaar? “In Polen wel. Hier wordt elke match op tv uitgezonden. Maar in andere landen voorzie ik grote problemen. Als er geen publiek komt kijken, zullen ook sponsors afhaken."



"Dat zal niet alleen problemen geven in het volleybal, maar ook in andere sporten zoals basket, handbal, wie weet zelfs voetbal." "Ik hoop dat de situatie in Europa snel stabiliseert. Een seizoen zonder Europese competities is nog te overleven, een seizoen zonder nationale competitie zal vele clubs de das omdoen.”

Vanaf dag 1 heb ik het uitstel van de Spelen als een groot voordeel verkocht

Een medaille op de Spelen in 2021