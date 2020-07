Tweevoudige wereldkampioen snowboarden verdronken voor Australische kust

Het lichaam van Alex "Chumpy" Pullin werd woensdag gevonden door een duiker in Palm Beach, aan de Australische Gold Coast. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de snowboarder te reanimeren, maar tevergeefs.

De 32-jarige Pullin is geen kleine naam in de snowboardwereld. In 2011 en 2013 kroonde hij zich tot wereldkampioen in de snowboardcross. Pullin nam ook 3x deel aan de Olympische Spelen. Zes jaar geleden in Sotsji mocht hij de Australische vlag dragen tijdens de openingsceremonie.

In Australië wordt met verslagenheid gereageerd op de dood van de snowboarder. "Ik ben in shock en bedroefd door het overlijden van Chumpy", schrijft collega-snowboarder Jarryd Hughes op Twitter.

"Hij was een belangrijke schakel in het Australische winterteam en zal ontzettend hard gemist worden. Het was een eer om samen met hem en tegen hem te strijden."

Ook de Australische wintersportfederatie heeft al gereageerd. "We drukken ons medeleven uit aan Alex zijn familie, vrienden en entourage. Alex was een geliefd lid van de Australische snowboardgemeenschap en hij zal ontzettend hard gemist worden. Dit is een trieste dag voor de Australische sport", klinkt het.