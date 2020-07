Terug naar 2005 en 2006: Boonen wereldkampioen, Clijsters wint US Open, Crazy Frog...

Op donderdag kijken we graag eens achterom. Vandaag gaan we anderhalf decennium terug: naar 2005 en 2006. Fernando Alonso, die gisteren zijn comeback aankondigde, kroonde zich tot wereldkampioen Formule 1. Wat gebeurde er toen nog?

Sport

Tom Boonen wereldkampioen wielrennen

25 september 2005: na uitmuntend teamwork van de Belgische equipe sprint de 24-jarige Tom Boonen in de straten van Madrid naar de wereldtitel. "Tommeke, Tommeke, Tommeke: wat doe je nu", spreekt onze commentator Michel Wuyts. Boonen klopt zijn leeftijdsgenoten Valverde en Geslin met overmacht.

Eerste grandslamwinst voor Kim Clijsters

10 september 2005: in haar 5e grandslamfinale heeft Kim Clijsters eindelijk prijs. In de finale van de US Open heeft de 22-jarige speelster weinig moeite met de Française Mary Pierce. Clijsters wint in 1 uur en 5 minuten met 6-3 en 6-1.

Germinal Beerschot verrast Club Brugge in bekerfinale

28 mei 2005: Germinal Beerschot Antwerpen (GBA) wint de Beker van België. In de finale klopt het team landskampioen Club Brugge met 2-1. Gert Verheyen wist een doelpunt van Karel Snoeckx uit, maar snel daarna scoort ook Kris De Wree voor GBA.

De kopstoot van Zidane en de Wereldbeker voor Italië

9 juli 2006: Italië wint de WK-finale tegen 10 Fransen. 10 omdat Zidane zich in de verlengingen laat opnaaien door Materazzi en een kopstoot uitdeelt. De twee hoofdrolspelers hadden allebei een keer gescoord in de eerste helft (1-1). Italië wint uiteindelijk na strafschoppen (5-3).

De gele bandjes van Armstrong

24 juli 2005: Lance Armstrong wint voor de 7e keer de Ronde van Frankrijk en lanceert een nieuwe modetrend. Om zijn strijd tegen kanker te steunen, verkoopt hij gele armbandjes voor het goede doel Livestrong. Zijn Tourzeges verdwijnen later uit de geschiedenisboeken, de Livestrongbandjes blijven wel nog een tijd in de mode.

Lance Armstrond promoot zijn gele Livestriongbandjes.

Stefan Everts 10e keer wereldkampioen

6 augustus 2006: op de Citadel van Namen rijdt Stefan Everts naar zijn 10e wereldtitel, een absoluut record. De 33-jarige kampioen crost buiten categorie dat seizoen. Slechts 1 race van de 15 wint hij niet.

Dubbel goud voor België op EK atletiek

11 augustus 2006: op het Europees kampioenschap atletiek in Göteborg beleven Tia Hellebaut en Kim Gevaert een collectief hoogtepunt. Enkele minuten nadat Hellebaut goud heeft gepakt in het hoogspringen, sprint Gevaert naar de Europese titel op de 200 meter. Het goud op de 100 had ze al op zak.

Technologie

De geboorte én de verkoop van YouTube

14 februari 2005: het videoplatform YouTube ziet het levenslicht. 9 oktober 2006: internetgigant Google koopt YouTube voor voor 1,65 miljard dollar.



Oprichters Chad Hurley en Steve Chen geven tekst en uitleg:

Nieuwe spelcomputer Wii

Eind 2006 lanceert Nintendo een nieuwe spelcomputer: de Wii. Zitten blijven tijdens het gamen is geen optie meer. Jullie beginnen virtueel te tennissen, te boksen of te golfen.

De eerste Wii heeft 2 controllers.

Facebook opent zijn poorten

15 jaar geleden was MySpace het populairste sociale medium, maar Facebook zal die rol snel overnemen. In 2006 opent het netwerk zijn poorten voor de wereld. Het duurt niet lang of jullie delen massaal duimpjes uit.

Muziek

Een tocht door het donker

1 oktober 2006: de twintigers onder jullie zullen deze jongen ongetwijfeld herkennen. Thor wint in 2006 Eurosong for Kids met Een tocht door het donker. Op het grote Junior Eurosongfestival wordt hij 7e. Dididididie!

Thor (l) wint Eurosong for kids.

Daft Punk op Pukkelpop

17 augustus 2006: dertigers en veertigers zullen deze robots dan weer herkennen. Daft Punk geeft een legendarische show op Pukkelpop en zet de standaard voor de EDM-scène. Harder, better, faster, stronger!

2 robots veroveren de wei van Pukkelpop.

De Crazy Frog

In de zomer van 2005 probeert een kikker het geluid van een brommer na te doen. De Crazy Frog kruipt meteen in je oor. En als je hem even niet gehoord hebt, is er wel iemand die de tune heeft ingesteld als beltoon op zijn Nokia: ring ding!

Film en televisie

Cars

Je neefjes zijn gek van Bliksem en Takel. Zij spelen de hoofdrol in de animatie- en racefilm Cars.

Tweede seizoen Het eiland

In het televisiefeuilleton Het eiland ruimt Guido Pallemans in seizoen 2 plaats voor Michel Drets. Het nieuwe diensthoofd maakt dan weer kennis met manager en tiran Bucky Laplasse.

Bucky Laplasse (m) maakt zijn werknemers graag het leven zuur.

Eerste seizoen Matroejska's

Tom Van Dyck speelt in Het eiland de tragikomische rol van Alain Van Dam. In Matroesjka's speelt hij dan weer de wrede saddist Vincent Dockx die Jan Verplancke (Axel Daeseleire) een lesje leert.

Borat

Als plaatsvervangende schaamte je ding is, dan geniet je van Borat. Met zijn alter ego werpt de Britse komiek Sacha Baron Cohen in 2006 een heel ander licht op Kazachstan. En hij introduceert een nieuwe zwembroek.

Borat en zijn ballenknijper.

Mode

Crocs en Uggs

Op het vlak van schoeisel zien we in 2005 en 2006 rare dingen gebeuren. In de zomer beginnen vrouwen en kinderen met rubberen schoenen (Crocs) rond te lopen. In de winter maken stoffen laarzen met schapenvacht (Uggs) hun intrede. En u durft dat nu nog te dragen.