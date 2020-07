Sportarts Teulingkx: "Infolijn moet leiden tot nationaal meldpunt van plots hartfalen"

"Door experten kan dan elk geval apart worden nagekeken. Alle kleine puzzelstukjes kunnen dan leiden tot een groter geheel. Dat gaat ons veel meer informatie geven om dit complexe fenomeen beter in kaart te brengen."

Maar het uiteindelijke doel is nog hoger: "Dit moet uiteindelijk leiden tot een nationaal meldpunt, waar alle gevallen in een databank kunnen komen."

Teulingkx verklaart het opzet nader: "De infolijn is een hulplijn voor sporters, trainers, ouders, maar ook voor nabestaanden, want die hebben veel vragen."

De Vriendt volgde alle verplichte screenings, maar toch sloeg het noodlot toe . Volgens Tom Teulingkx, voorzitter van de SKA, halen de screenings 90 procent van de hartfouten eruit, de SKA wil nu meer doen voor die overige 10 procent. Want iedere plotse hartdode is er één te veel.

Deze infolijn moet uiteindelijk leiden tot een nationaal meldpunt, waar alle gevallen in een databank kunnen komen. Elk geval kan dan door experten apart worden bekeken.

"Blijven zoeken naar antwoord, autopsie kan daarbij helpen"

In het wielrennen worden jaarlijks 9.000 renners gescreend, een heel aantal. Helaas is er een kleine minderheid die door de mazen van het net glipt. Niemand weet waarom. Teulingx: "Zolang we dat antwoord niet hebben, zullen we blijven zoeken. Dat is die 10 procent die we momenteel missen."

"We denken dat er veel meer inspanningen mogelijk zijn om hier een antwoord op te geven en om deze gevallen tot een minimum te herleiden."

Zo zou een autopsie veel informatie kunnen opleveren. Daarvoor bestaat sinds vorig jaar een wettelijk kader buiten de gerechtelijke sfeer, maar op menselijk vlak is dat niet eenvoudig. Dat beseft Teulingkx: "Ouders adviseren op het moment zelf is moeilijk. We hebben daar een structuur en psychologen voor nodig. Maar we moeten dat echt wel doen om die kansen niet te missen."

"Er is nu een kader voor die autopsies. We moeten daar gebruik van maken en er de juiste info over geven." Het infopunt geeft info, maar biedt ook contactgegevens voor bezorgde mensen en nabestaanden.