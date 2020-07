Slepende ziekte velt Noorse skiër die Tomba van goud hield in 1992

In 1992 won Finn Christian Jagge goud op de slalom tijdens de Winterspelen van Albertville, waar hij de legendarische Italiaan Alberto Tomba aftroefde.

De Noor won ook zeven wereldbekerwedstrijden in de slalom. In 2000 zette hij een punt achter zijn carrière. Daarna werd Jagge onder meer coach van het Noorse vrouwenteam.

De dood van Jagge kwam hard aan. "Het is enorm droevig nieuws", reageerde voormalig teamgenoot Kjetil Andre Aamodt. "Hij was een unieke atleet. Hij blonk uit in verschillende sporten, ook in tennis. In het milieu van het alpineskiën was hij een legende."