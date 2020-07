Ryder Cup Golf verhuist exact een jaar naar 2021

PGA of America-directeur Seth Waugh gaf wat duiding bij de beslissing: "Het is vandaag al duidelijk dat de medische experten en de lokale overheden ons geen garantie kunnen geven dat we in september een evenement met duizenden toeschouwers kunnen organiseren op een verantwoordelijke manier."



"Door die onzekerheid wisten we dat een uitstel met een jaar de goede beslissing was. De ontgoocheling is groot, maar we hebben de plicht om de gezondheid van alleman voorop te plaatsen." Heel wat Ryder-liefhebbers zagen een toernooi zonder publiek niet zitten.

De Ryder Cup wordt normaal elke 2 jaar georganiseerd, waarbij een team van Amerikaanse toppers een Europese selectie partij geeft. De laatste editie was in 2018 in Frankrijk, gewonnen door Europa. De Ryder Cup zal vanaf nu dus in de oneven jaren doorgaan: de 44 editie is in 2023 in Rome.

De Presidents Cup, waarbij de Verenigde Staten tegen een selectie van de rest van de wereld speelt, is op zijn beurt van 2021 naar 2022 verplaatst: van 19 tot 25 september 2022 in de Quail Hollow Club in Charlotte.