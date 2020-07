Rode Duivels oefenen in november tegen Zwitserland

De Rode Duivels ontvangen Zwitserland op 11 novermber. Met de Zwitsers heeft België nog wel een eitje te pellen, na de blamerende 5-2-nederlaag in de vorige editie van de Nations League.

Enkele dagen na die vriendschappelijke interland tegen Zwitserland moeten de Rode Duivels nog aan de bak in de Nations League. Op 15 november neemt België het op tegen Engeland, 3 dagen later is Denemarken de tegenstander. Alle wedstrijden worden afgewerkt in het Koning Boudewijnstadion.

Overigens zullen de Rode Duivels ook in oktober al een oefeninterland spelen. De tegenstander in die wedstrijd is nog niet bekend.