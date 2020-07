Proximus League: Seraing opent competitie tegen Beerschot of OH Leuven

De Pro League maakte naast de kalender in 1A ook die in 1B bekend in het RWDM-stadion in Sint-Jans-Molenbeek. OH Leuven en Beerschot werken op 2 augustus nog hun terugwedstrijd van de promotiefinale van vorig seizoen in 1B af. Nadien is bekend welk team stijgt naar 1A en welke ploeg achterblijft in 1B.

De verliezer van het duel ontvangt tijdens het openingsduel in de Proximus League Seraing.

Verder is er op zaterdag 22 augustus (om 20u45) een duel tussen Waasland-Beveren, de degradant uit 1A, en Union. Op zondag (om 16u) ontvangt KMSK Deinze, vorig seizoen kampioen in 1e Amateur, RWD Molenbeek, eveneens terug in 2e klasse.

Westerlo en Lommel sluiten maandagavond (om 20u) de eerste speeldag in 1B af.