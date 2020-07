Patrick Lefevere: "Mauri Vansevenant moet zijn ogen de kost geven"

Mauri Vansevenant toonde vorig jaar zijn talent met de eindzege in de Giro della Valle d'Aosta en een ritzege in de Ronde van de Toekomst. "Hij deed het geweldig bij de beloften en toonde zijn klimcapaciteiten", zegt Patrick Lefevere.

Belgische klimmers zijn er niet in overvloed, dus de verwachtingen zijn groot. "Hij is nog steeds erg jong en dus krijgt Mauri de tijd om zonder druk te groeien als prof. Op korte termijn verwachten we niets van hem."

"Hij moet zijn ogen goed de kost geven en leren van de ervaren renners. Hij kan de ploeg helpen als dat nodig is en wanneer hij de kans krijgt om zijn talent te tonen in de bergen, dan gaan we hem zeker niet tegenhouden."

Vansevenant is het derde klimtalent dat Deceuninck-Quick Step aan boord haalt, onder meer om Remco Evenepoel te ondersteunen. "Met Almeida, Bagioli, Evenepoel en nu Mauri hebben we enkele jonge renners. Ik hoop elk jaar enkele youngsters aan de ploeg toe te voegen, zodat we langzaam maar zeker de Wolfpack verjongen en klaarstomen voor de toekomst."