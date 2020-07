Overkoepelend supportersorgaan over aftrapuren: "Middenvinger naar fans"

In het nieuwe mediacontract voorziet rechtenhouder Eleven Sports op zaterdag- en zondagnamiddag een extra tijdslot, zodat er geen overlapping meer is tussen de 1A-wedstrijden. Maar bij de voetbalsupporters is er maar weinig begrip voor die keuze.

"De nieuwe regeling over aftraptijden slaat elke voetbalsupporter met verstomming", weet Eddy Janssis. "Na de eerste geruchten over de maximale spreiding van de matchen hield Belgian Supporters een bevraging bij de Belgische voetbalsupporters. De resultaten daarvan werden met Pro League en Eleven Sports gedeeld op een overlegmoment in april."

"Uit die enquête bleek dat de aftraptijden het grootste pijnpunt was in de mediarechtendeal. Supporters combineren hun passie voor voetbal immers ook met werkuren, hun gezinsleden en veel supporters beoefenen ook zelf sport. Een verplaatsing organiseren kost veel geld en moeite aan elke supportersclub. Wanneer wedstrijden nu op de meest bizarre momenten gespeeld worden, dreigt het faillissement voor veel supportersverenigingen."