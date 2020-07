Juninho in opmerkelijk artikel: "Hebzucht zit in cultuur Brazilië, kijk naar Neymar"

Juninho kent u waarschijnlijk nog als de voetballer van Lyon met een fenomenale vrije trap in de benen. Nu hij sportief directeur is bij Lyon, bezit hij nog altijd een zeldzame eigenschap in de voetbalwereld: hij spreekt zich uit over thema's waar de meeste van zijn collega's muisstil over blijven.

Het gebeurt niet vaak dat een interview over de politieke situatie in een land wordt opgepikt door sportwebsites. Als het wel gebeurt, is dat omdat de geïnterviewde straffe dingen zegt. Exact zo een interview deed de Engelse kwaliteitskrant The Guardian met Juninho Pernambucano. De toon van het interview, dat gisteren verscheen, wordt meteen gezet. De journalist, Thiago Rabelo, beschrijft hoe na 30 minuten het gesprek onderbroken moet worden. Juninho kan zijn tranen niet meer bedwingen als hij over zijn thuisland Brazilië praat. Een bloemlezing: "Ik voel groot verdriet. Wanhoop ook. We doen alles verkeerd en anders dan de rest van de wereld. Ik weet dat Brazilië een arm land is en mensen aan het werk moeten blijven, maar dit gaat over leven en dood." (Over de corona-aanpak.) "Twitter, Facebook en Whatsapp hebben de Braziliaanse verkiezingen bepaald. Ik ben het moe om telkens fake news te melden op Twitter. Ik stuur ze voortdurend berichten. Fake news is mee schuldig aan onze problemen en er wordt geen enkele actie tegen ondernomen." "Er zijn duizenden George Floyds in Brazilië en duizenden anderen die het slachtoffer zijn van de stilte. Ook homoseksuelen worden vervolgd." (Over racisme en onverdraagzaamheid bij de Braziliaanse politie.) "Ik heb met 80 of 90 procent van mijn familie en vrienden geen contact meer. De mensen die (president) Bolsonaro verdedigden waren in de meerderheid en ik heb ervoor gekozen geen contact meer met hen te hebben. Ik weet dat sommigen wel spijt hebben van hun keuze, maar Bolsonaro als de enige optie zagen."

"Neymar ging naar PSG voor het geld"

Ze zijn zeldzaam: mensen in het voetbal, die kritiek geven op het voetbal. Juninho, 40-voudig Braziliaans international, trekt zijn kritiek wel door naar de voetbalwereld. "In Brazilië wordt ons geleerd om alleen om geld te geven. In Europa hebben mensen een andere mentaliteit." "Mijn carrièreplanning kwam tot stand door te kiezen voor grote clubs, niet voor de sport. Mij was geleerd om naar de club te gaan die het meeste betaalde. Dat is de Braziliaanse manier." "Kijk naar Neymar. Hij ging naar PSG voor het geld. PSG heeft hem alles gegeven en toch wil hij nu weg voor zijn contract afloopt. Hij zou alles moeten geven voor de club, leiderschap, toewijding en verantwoordelijkheid tonen. Het establishment in Brazilië leeft in een cultuur van hebzucht. Dat is wat we leren."

Ik moet een onderscheid maken tussen Neymar de speler en de persoon. Als speler is hij op het niveau van Messi en Ronaldo. Als persoon denk ik dat hij zichzelf in vraag moet stellen en volwassen worden.

"Ik moet een onderscheid maken tussen Neymar de speler en de persoon. Als speler is hij op het niveau van Messi en Ronaldo. Hij is snel, moeilijk te bespelen, kan scoren en assists geven als een nummer 10."

"Als persoon denk ik dat hij zichzelf in vraag moet stellen en volwassen worden. Op dit moment doet hij gewoon wat het leven hem geleerd heeft."

Juninho speelde zelf 8 seizoenen voor Lyon. Daarna trok hij naar Qatar, om daarna helemaal uit te bollen als voetballer in de MLS en in eigen land. In 2018, het jaar dat huidig president Jair Bolsonaro verkozen werd, trok hij bewust weg uit Brazilië. Eerst ging hij in LA wonen. Sinds ruim een jaar is hij sportief directeur bij Lyon en woont hij in Frankrijk.

PSG reageert: "Het zou beter zijn dat hij over Lyon praat"

De woorden van Juninho aan het adres van zijn landgenoot Neymar waren vermoedelijk in de eerste plaats bedoeld als voorbeeld van de Braziliaanse situatie. Meer dat dan het om een persoonlijke afrekening ging. Bij PSG schoten ze toch in het verkeerde keelgat. "Ik vraag me af waarom (Lyon-voorzitter) Aulas zo vaak over PSG praat en Juninho nu over Neymar", zei sportief directeur van PSG Leonardo, ook een Braziliaan trouwens. "Het zou beter zijn als ze over hun eigen club spreken. Wij praten niet over Lyon en zouden graag hebben dat Lyon niet over ons praat."