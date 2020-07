Eric Dier is 4 duels geschorst, nadat hij in tribune geklommen was om broer te helpen

We keren terug naar 4 maart. Tottenham ging in een strafschoppenreeks onderuit tegen Norwich in de 1/8e finales van de FA Cup.



Eric Dier wandelde na de nederlaag richting het deel van de tribune waar zijn familie zat.

De verdediger van Tottenham werd uitgemaakt door een toeschouwer. Toen diezelfde toeschouwer het aan de stok kreeg met de broer van Dier, klom de speler in de tribune.



Het kwam niet tot een fysiek gevecht. En de toeschouwer verklaarde nadien dat "hij een idioot was". Hij zei ook dat hij gefrustreerd was over het resultaat van de match.



Toch krijgt Dier nu een schorsing van 4 speeldagen en een boete van 40.000 pond (44.000 euro). "Omdat zijn gedrag ongepast en bedreigend is", klinkt het. Daardoor mist Dier 4 van de 5 laatste competitiematchen bij Tottenham.