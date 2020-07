Eleven Sports stelt team van commentatoren en analisten voor

De komende weken zullen nog enkele nieuwe namen gelost worden. "Enkele contracten zijn al afgerond, sommige "transfers" zitten nog in de pijplijn. De komende dagen en weken zullen we jullie zeker nog nieuwe, en grote, namen kunnen voorstellen als deel van ons team", verzekerde Jan Mosselmans, Head of Content bij Eleven Sports.

"Ik begin aan elke wedstrijd met het enthousiasme van de naïviteit", zegt Filip Joos. "Dat is de basis. Die naïviteit heb en wil ik altijd houden. En dat kan zeker in België. We hebben met de Jupiler Pro League een sterk kampioenschap, met veel competitiviteit."

Gunther Van Handenhoven zal zijn tv-werk na zijn ontslag eind vorig jaar als teammanager bij Anderlecht hervatten. "Ik heb mijn werk als analist even opzijgezet om bij Anderlecht te werken. Maar ik keer met plezier terug. Ik onthoud de vele positieve ervaringen uit het verleden."

"Ik denk dat spelers aan mij als ex-speler altijd iets meer kwijt willen. Ik ken de meeste jongens ook. Ik kijk ernaar uit", zegt Van Handenhoven.

Ook Gilles De Bilde blijft als analist aan boord bij Eleven. "De voorbije jaren heb ik voor deze zender vooral het buitenlands voetbal gevolgd. Daar komt nu het Belgisch voetbal bij. Dit is voor mij een logische voortzetting van hetgeen ik al enkele jaren doe."