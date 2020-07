Carl Maes ruilt Kim Clijsters Academy voor tennis in Tenerife

Carl Maes had de dagelijkse leiding in handen van de tennisacademie in Bree, die tennislessen aanbiedt op alle niveaus en talentvolle kinderen en jongeren probeert klaar te stomen voor competitietennis, nationaal of internationaal.

"De werking van de academy zal in de komende weken grondig worden geëvalueerd en worden besproken met kandidaten die de leiding ervan op zich willen nemen", luidt het in een kort persbericht.

"Ondertussen wordt de continuïteit verzekerd door een aantal ervaren trainers en coaches die al jaren bij de sportieve werking van de academy betrokken zijn."

De KC Sports and Health Club, die Clijsters na haar actieve carrière meteen oprichtte, blijft wel haar oorspronkelijke idee en filosofie behouden: "een sportclub waar de hele familie terechtkan voor sport, beweging en ontspanning".

Naast een academie biedt het centrum intussen onderdak aan een tennisclub, een padelclub, een sportbar met restaurant, yoga en een fysiopraktijk. "Al deze activiteiten worden in hun bestaande vorm verdergezet", benadrukken de eigenaars Kim Clijsters en Bob Verbeeck.