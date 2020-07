Antwerp over zware competitiestart: "Op papier lijkt het er wat over"

Voor Antwerp wordt het zaak om meteen op scherp te staan bij de competitiestart. Na de bekerfinale tegen Club Brugge speelt het achtereenvolgens tegen AA Gent (thuis), KRC Genk (uit), Charleroi (thuis), Cercle Brugge (uit) en Club Brugge (uit).

"We hebben aan onze coach beloofd dat het altijd boeiend is op Antwerp. In augustus zal hij meteen zien dat dat de waarheid is", zegt manager Sven Jaecques toch ietwat wrang. "Op papier lijkt het er wel wat over, maar we zullen zorgen dat het te doen is."

"Het kon beter. Het is niet simpel om zo zwaar te starten, maar ik wil ook niet te negatief doen. Hopelijk kunnen we snel weer supporters toelaten, want een Antwerp-stadion zonder fans, dat is Antwerp niet."