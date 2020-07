Alonso oud? Neen, hoor: Schumacher racete bijna tot zijn 44e

Fernando Alonso zal volgend seizoen als veertiger over de Formule 1-circuits razen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van andere ex-wereldkampioenen zoals Kimi Räikkönen, Michael Schumacher, Nigel Mansell en Juan-Manuel Fangio.

Oudste wereldkampioen: Juan-Manuel Fangio (46)

Max Verstappen won op zijn 18e al een grand prix (Spanje 2016), Lewis Hamilton en Sebastian Vettel waren nog maar 23 toen ze het wereldkampioenschap Formule 1 wonnen (in 2008 en 2010). Toch lag de gemiddelde leeftijd ooit hoger in de koningsklasse van de autosport. In de begindagen waren het vooral veertigers en vijftigers die achter het stuur van een Formule 1-auto kropen. In de jaren 50 racete de Monegask Louis Chiron nog op zijn 55e (om 6e te worden voor eigen publiek in een Lancia). In 1957 reed de Argentijn Juan-Manuel Fangio op zijn 46e naar zijn 5e en laatste wereldtitel.

Juan-Manuel Fangio won op zijn 46e nog het wereldkampioenschap.

Racet nu nog: Kimi Räikkönen (40)

Dit seizoen staat nog één veertiger op de startgrid: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). De wereldkampioen van 2007 zal zelfs 41 zijn als het verkorte kampioenschap nog met enkele weken wordt verlengd. De Fin verjaart op 17 oktober.

Kimi Räikkönen behoort inmiddels tot het Formule 1-meubilair.

Michael Schumacher was net geen 44 toen hij stopte

De laatste decennia was Michael Schumacher de senior op het circuit. In 2012 was de 7-voudige wereldkampioen 43 jaar jong toen hij een laatste keer uit zijn Formule 1-auto stapte. Dat deed hij met een 7e plaats in de Grote Prijs van Brazilië. Enkele weken later werd hij 44. Toegegeven, de hoogdagen van Schumacher lagen al even achter hem. Mercedes was nog niet zo oppermachtig als nu.

Nigel Mansell reed nog even op zijn 41e

Wie in 2012 ook een punt achter zijn carrière zette, was Pedro de la Rosa. 41 was de Spanjaard die een keer een podium haalde in meer dan 100 races. Dat is even oud als Nigel Mansell in 1995. 3 jaar na zijn wereldtitel in een Williams reed de Brit met de snor nog 2 races bij McLaren-Mercedes.