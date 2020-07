Advocaat van Waasland-Beveren: "Een degradatie kan nu niet meer"

Tom Rombouts is de advocaat van Waasland-Beveren, die met succes de klacht tegen de degradatie voor het BAS bracht. Het BAS vernietigde vanavond die beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League. De raadsman klinkt stellig: "De Pro League kan nu niet meer beslissen dat Waasland-Beveren zakt. De chaos is compleet."

Rombouts gaf meer uitleg over het verdict, nadat hij het vonnis van 117 bladzijden van het BAS had gelezen. "Voor alle duidelijkheid: niet de Algemene Vergadering van 15 mei wordt vernietigd, maar wel de beslissing toen om Waasland-Beveren te laten degraderen." Waarom vernietigde het BAS de beslissing? "Die reden is heel belangrijk. Het BAS zegt dat die beslissing "kennelijk onredelijk" was. Het BAS zegt dat de Pro League geen redelijke verantwoording geeft voor de beslissing om 1A en 1B verschillend te behandelen." "De Pro League zette de competitie in 1A stop en liet Waasland-Beveren degraderen, terwijl de competitie in 1B niet werd stopgezet en de promotiefinale nog gespeeld mocht worden." "Daar is geen redelijke verantwoording voor en dat is heel belangrijk, want dat betekent dat de Pro League deze beslissing niet meer kan nemen. Want anders is dat opnieuw een onredelijke beslissing." Volgens Rombouts kan Waasland-Beveren nu de facto niet meer degraderen. "Ik zie nu maar 2 opties: ofwel een competitie met 18 ploegen (met Waasland-Beveren, OHL en Beerschot, red), ofwel een competitie met 16, maar dan met Waasland-Beveren in 1A."

Ik zie maar 2 opties: een competitie met 18 ploegen of een competitie met 16 ploegen, maar dan effectief met Waasland-Beveren in 1A." Advocaat Tom Rombouts van Waasland-Beveren

"De chaos is nu compleet"

Als Waasland-Beveren in een 1A met 16 blijft, zullen OHL en Beerschot, de promotiefinalisten in 1B, zich benadeeld voelen. Rombouts benadrukt dat de chaos compleet is: "En dat heeft de Pro League puur aan zichzelf te wijten." "Wij hebben gisteren op de Algemene Vergadering nog gezegd om de vergadering uit te stellen tot het BAS een beslissing heeft genomen. Men wou daar niet van weten. Vandaag stelt men dan met grote trom de kalender voor voor 1A en 1B, waarop Waasland-Beveren nota bene niet was uitgenodigd als enige ploeg. Dat zegt ook al veel." "En nu zitten ze daar weer met een probleem. Als ze nu opnieuw een beslissing moeten nemen, moeten ze weer naar hun algemene vergadering moeten gaan. Maar deze beslissing kan men niet meer nemen. Men kan niet zeggen: we spelen de promotiefinale, maar Waasland-Beveren degradeert."

"BAS bevestigt discriminatie"