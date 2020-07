"Nieuwe aftrapuren JPL betekenen de dood voor het amateurvoetbal"

De nieuwe starturen in de Jupiler Pro League komen hard aan bij de amateurclubs. "We zijn helemaal niet geraadpleegd bij die beslissing. Ik vind dat diep intriest", zegt Steven Van Geeteruyen, advocaat en woordvoerder van de amateurclubs.

Woordvoerder amateurclubs: "Een enorme terugval in supporters"

Op zaterdag wordt volgend seizoen al om 16.15u gevoetbald in 1A, 's zondags staat er al om 13.30u voetbal op het programma in de hoogste klasse. Dat komt hard aan bij de amateurploegen. "We hadden wel iets zien aankomen. Maar dat de Pro League met ons geen overleg zou plegen, hadden we niet verwacht. Dat het zo erg zou zijn, hadden we ook niet verwacht", zegt Steven Van Geeteruyen, woordvoerder van de amateurclubs. "Dit is de dood voor het amateurvoetbal. Voor een amateurploeg betekenen die nieuwe aftrapuren in 1A waarschijnlijk een enorme terugval in supporters. Niet alleen qua supporters van de ploeg zelf, maar ook supporters van de bezoekende ploegen." “Wij hebben veel supporters binnen de club die ook fan zijn van 1A-teams. Ik kan me inbeelden dat die supporters, zeker in de winterperiode, liever naar tv-beelden kijken van hun favoriete profclub dan dat ze naar ons komen kijken.” “We hadden al concurrentie van de buitenlandse matchen. Maar de nieuwe voetbaluren in de hoogste klasse vormen een concurrentie die wij niet aankunnen. We zijn helemaal niet geraadpleegd bij die beslissing. Ik vind dat diep intriest.”



"Belgisch voetbal lijkt op het kastensysteem in India"

Ook voor jeugdploegen zullen de nieuwe aftrapuren in 1A een gevolg hebben. "Probeer maar eens jeugdspelers te motiveren en je maatschappelijke taak te volbrengen." "Dat is in schril contrast met de clubs uit Pro League. Zij kiezen voor geld en niet voor de opvang van jeugdspelers om die te laten doorstromen naar een gedegen opleiding. Dat is jammer." "Het Belgische voetbal lijkt op het kastensysteem in India. De rijke kaste is de Pro League. Zij zijn het minst vertegenwoordigd in de maatschappij en zij hebben het voor het zeggen." "Diegenen die een maatschappelijk belangrijke taak hebben in de maatschappij worden niet gehoord, laat staan dat ze enige stem zouden hebben."

De amateurploegen worden voortdurend uitgelachen, wij zijn de dwergen in het voetbal.