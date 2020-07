Wout van Aert heeft trainingsweek van 1.000 km achter de kiezen: "Paniekweekske?"

Voordat hij op hoogtestage naar Tignes trekt met Jumbo-Visma, laste Wout van Aert een trainingsweek in Catalonië in.



In het populaire fietsoord Gerona prijkte er na 7 dagen 1.010 kilometer op de teller van Van Aert.

"Paniekweekske, ja?", reageert zijn oud-ploegmaat Stijn Steels (die nu de kleuren van Deceuninck-Quick Step verdedigt).



"Steelsie, gij zou toch al beter moeten weten", lacht Van Aert.