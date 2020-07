Voorzitter Peter Croonen: "Verstandig om bij deze beslissing te blijven"

"Dat is een hele wijze instantie die al bewezen heeft dat het goeie beslissingen kan nemen. Ik heb er vertrouwen in dat het BAS ons zal volgen. Dan kunnen we definitief een streep trekken onder dit seizoen."

"Het zou een heel aantal nieuwe discussies geopend hebben als we een andere keuze hadden gemaakt. Het is dus verstandig om bij deze beslissing te blijven."

"Op 15 mei hebben we een beslissing genomen met een meerderheid van 84 procent. De BMA (dat een klacht van Waasland-Beveren afschoot) oordeelt dat die beslissing verdedigbaar is."

Alles blijft bij het oude (lees: wat er op 15 mei is beslist), is zowat de conclusie na de laatste algemene vergadering van dit bizarre voetbalseizoen. "We hebben het gezond verstand laten spreken", oordeelde Pro League-voorzitter Peter Croonen.

"We zijn voorbereid op corona met een zo klein mogelijke kalender"

2019-2020 werd een covidseizoen, 2020-2021 kan dat misschien ook worden. "Daar zijn we op voorbereid met een kalender die zo klein mogelijk is", meent Peter Croonen. "Dat is het voordeel van 16 teams in 1A."

"We moeten rekening houden met een opstoot van het virus. Dan is het wenselijk om toch minstens de reguliere competitie te hebben gespeeld."

"Met 16 teams gaat dat sneller dan met 18 ploegen en ook met ingekorte play-offs gaat het sneller."

"En mocht het zo zijn dat zelfs het reguliere gedeelte niet kan worden uitgespeeld, dan zal - als er minstens 50 procent is afgewerkt - de sportieve logica de leidraad zijn voor de afwikkeling."

Er werd overigens toch nog één aanpassing doorgevoerd: de nummer 15 uit 1A moet barragematchen spelen tegen de vicekampioen uit 1B. "Die vraag lag al heel lang op tafel."

"Voor de clubs uit 1B zal dat meer zuurstof geven, want het is dan minder dramatisch als je zakt naar 1B. Dit is dus de juiste beslissing voor het Belgische voetbal."

"Enkele clubs hebben dan natuurlijk meer kans om te zakken uit 1A, maar hun weerstand is vandaag doorbroken. Dat is een heel goed signaal dat men het goed bedoelt met het voetbal."