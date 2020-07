UCI werkt kalender 2020 bij: geen WK BMX, ook enkele MTB-races vallen weg

Dat is onder meer het geval voor het WK BMX, dat van 26 tot 31 mei in Houston (VS) op de planning stond. Het WK BMX werd wegens de coronacrisis al een keer uitgesteld, maar nu laat de organisatie weten geen nieuwe datum vast te leggen in 2020.

Het volgende WK BMX is geprogrammeerd van 20-25 augustus 2021 in Papendal (Ned), net na de Olympische Spelen van Tokio.

De UCI meldt voorts dat in het mountainbiken de wereldbekermanches in Lenzerheide (Zwi) en Les Gets (Fra), respectievelijk voorzien op 4-6 en 19-20 september, niet plaatsvinden. Dat geldt zoals eerder bekendraakte ook voor de manches in Mont-Sainte-Anne (Can/21-23 augustus) en Val di Sole (Ita/12-13 september), die dit jaar geen nieuwe datum krijgen.

De UCI plant dit najaar wel dubbele manches in Nove Mesto na Morave (Tsj/29 september-4 oktober), Maribor (Svn/15-18 oktober) en Lousã (Por/29 oktober-1 november).

Het WK mountainbike in de onderdelen crosscountry, downhill en pump track vindt zoals eerder aangekondigd plaats van 5 tot 11 oktober in Leogang (Oos). Het WK eliminator is bevestigd voor 23 augustus in Leuven, terwijl het WK marathon voor 24-25 oktober in Sakarya (Tur) gepland is. Het WK Masters, in Pra Loup (Fra), en WK Four-cross, in Val di Sole (Ita), gaan niet door.