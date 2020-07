TAS geeft Santos ongelijk, Barça moet geen 61 miljoen betalen

Santos was in 2015 naar de FIFA gestapt met de eis dat Barcelona 61 miljoen euro moest betalen als compensatie voor de manier dat Barcelona Neymar tot een transfer had verleid. De FIFA kende Santos een schadevergoeding van 2 miljoen euro toe, maar dat vond de Braziliaanse club niet voldoende. Het trok naar het TAS.

Barcelona had de vader van Neymar en het bedrijf N&N geld betaald om voor hen te kiezen en bovendien een voorakkoord op papier gezet. Oneerlijke praktijken, vond Santos, dat vond dat het op die manier in een zwakke onderhandelingspositie was gezet.

Het TAS stelde Barcelona dinsdag in het gelijk. Volgens het TAS werd het contract tussen Neymar en Santos met wederzijdse toestemming verboken. Santos moet nu voor de procedurekosten opdraaien, zo'n 18.000 euro. Neymar wordt ook geen half jaar geschorst.