Serie A brengt hulde aan overleden Italiaanse componist Ennio Morricone

Ennio Morricone overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. De Italiaanse componist schreef tijdens zijn lange carrière meer dan 500 scores voor films en televisieseries en meer dan 100 klassieke stukken. Veel van zijn composities zijn uitgegroeid tot iconische deuntjes.

Ook de Serie A wil graag eer betonen aan de Italiaanse grootmeester. Tijdens de 31e speeldag die vandaag, morgen en overmorgen afgewerkt wordt, zullen de spelers het veld betreden op muziek van Morricone. De Serie A koos voor Deborah's Theme, uit de klassieker Once Upon a Time in America.