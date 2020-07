Oliver Naesen: "Ik voelde me een gepensioneerde wielertoerist"

Bij Oliver Naesen komt het koersgevoel stilaan weer terug. "De voorbije maanden voelde ik me geen topsporter meer. Maar nu staat alles weer in dienst van de koers", zegt Naesen vanuit zijn stageoord in Frankrijk.

Naesen: "Ik deed veel kilometers en reed redelijk rap"

Oliver Naesen vertoeft dezer dagen op stage met zijn team AG2R. "Eindelijk voel ik me weer topsporter", vertelt onze landgenoot. "De voorbije periode had ik meer de indruk dat ik een gepensioneerd wielrenner was." "De laatste maanden thuis voelde ik me geen topsporter meer, ondanks die 600 à 700 km die ik per week trainde." "Ik voelde me een gepensioneerde wielertoerist. Veel kilometers doen, nog redelijk rap rijden, maar het dagelijkse leven was niet wat het moest zijn. " "Maar op stage leef ik nu weer echt als een topsporter. Alles staat weer in dienst van de koers."

Als de fans hier een selfie willen, moet ik hen vragen om de nodige afstand te nemen Oliver Naesen

De stage ziet er wel wat anders uit dan anders door de coronamaatregelen. "Elke renner slaapt nu apart en we gebruiken veel vaker onze handgels. Aan tafel staat er een stoel tussen elke renner", vertelt Naesen.

"Maar het is vooral voor de staf meer werk: de fietsen worden na het poetsen met een speciale spray ontsmet, de massagetafels worden na elke renner ontsmet. Er komt voor hen veel bij kijken."

"En de fans: ja, als ze hier een selfie willen, moet ik hen vragen om de nodige afstand te nemen", lacht Naesen.

"Strade is waarschijnlijk te lastig voor mij"

Naesen kijkt uit naar zijn eerste koers, de Strade Bianche (1 augustus). "Maar ik weet niet echt wat ik daar mag verwachten. Het zal vreemd zijn om opnieuw te koersen na zo'n lange periode." "Bovendien weet ik niet goed of die koers me zal liggen. Ik vrees dat het misschien een beetje te lastig zal zijn, door de hoogtemeters." "De Strade wordt meer een ontdekking, een opwarmertje voor Milaan-Sanremo. Ik heb ook altijd een paar koersen nodig om erin te komen." "Mijn grote doelen zijn de Tour en vooral de de najaarsklassiekers. Natuurlijk wil ik ook goed voor de dag komen in Milaan-Sanremo. Ik was er al eens tweede, maar mijn piek moet later komen. Niet al begin augustus." "Het wordt een gebald seizoen en ik wil niet fantastisch rijden in augustus om daarna een terugval te krijgen."

Iedereen heeft hard getraind, maar sommigen hebben misschien wat overdreven. Oliver Naesen