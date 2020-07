Mourinho na opstootje: "Met team van brave jongens win je enkel Fair Play Cup"

De uitbarsting van Lloris was te wijten aan het feit dat kort voordien Richarlison dicht bij de gelijkmaker voor Everton was gekomen. De boze aanvoerder wou Son duidelijk maken dat hij niet genoeg druk zette in de opbouw van die kans.

Mourinho kon het incident wel appreciëren en noemt zichzelf de schuldige. De eigenzinnige Portugees vertelde dat zijn spelers opgehitst waren door zijn kritiek op hun zwakke prestatie van vorige week bij de 3-1-nederlaag op Sheffield United. Het relletje toont dat ze meer van elkaar vragen.

"Het is mooi", aldus The Special One. "Als je iemand daarvoor de schuld wil geven, ben ik het. Ik was kritisch voor mijn jongens, omdat zij niet kritisch genoeg zijn voor zichzelf en tegenover elkaar."



"Sonny is een geweldige jongen, iedereen houdt van hem, hij is een teamspeler. Maar in die laatste minuut voor de rust vond de kapitein dat hij meer had kunnen doen voor het team. Daar was een andere inspanning nodig."

"Dat leverde een paar lelijke woorden op, maar ik denk dat dat heel belangrijk was in het groeiproces van het team. Het team kan alleen maar groeien als je veeleisend bent voor elkaar en je een sterke persoonlijkheid toont. Met een team van brave jongens win je alleen de Fair Play Cup. Die heb ik nog nooit gewonnen en daar ben ik ook niet in geïnteresseerd."

"Vandaag zag ik de passie die ik wil zien. Tijdens de rust vertelde ik de 2 kemphanen dat ik er niet aan twijfelde dat ze tot het eind samen zouden vechten."