Limbombe kermt het uit bij coronatest: "Ik ben aan het huilen"

"Hopelijk de laatste keer? Neen!"

"Ik ben aan het huilen. Hopelijk is het de eerste en de laatste keer", vertelt de Belgische flankaanvaller van OH Leuven. Maar hij krijgt meteen slecht nieuws van de verpleegkundige: "Je moet elke week een test afnemen."

Ploegmaat Tom Van Hyfte had er minder moeite mee. "Het is een beetje gevoelig en vervelend, maar het doet geen pijn. Je went er wel aan", vindt de middenvelder. "Het is nodig om veilig te kunnen voetballen, dus dan hoort het erbij. Gewon 5 seconden op de tanden bijten."