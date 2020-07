Johan Museeuw: "Ik ben blij dat ik overal weer welkom ben"

"Op de Champs-Elysées 1990 leerde de wielerwereld me kennen"

Johan Museeuw won in zijn carrière 3 keer de Ronde van Vlaanderen, 3 keer Parijs-Roubaix, 2 keer de E3 Harelbeke, 2 keer de Omloop, de Amstel Gold Race, Parijs-Tours, de wereldtitel en nog zoveel meer.



In het prille begin van zijn carrière stak Museeuw ook 2 Tour-etappes op zak. "Door mijn zege op de Champs-Elysées in 1990 heeft het grote publiek mij leren kennen."



"Daarvoor kende niemand mij. Die overwinning was voor mij de eerste kennismaking met de roem en "de man zijn"", vertelt Museeuw aan Maarten Vangramberen bij de voet van mythische Koppenberg.

In 1994 droeg Museeuw ook de gele trui. "Ik herinner me dat Freddy Maertens die dag als eregast naar de Tour was gekomen. Ik zat in het startdorp en riep: "Hey Freddy!""



"Er was niemand die naar Freddy keek. Dat deed me toen beseffen dat de Tour op het moment zelf wel groot is. Maar achteraf is alles zoals het is, en sta je met je voetjes op de grond."

"De Tour voor mij was een haat-liefdeverhouding. Ik wou er altijd starten, maar ik wist dat het vat na 10 dagen af zou zijn."