Jelle Van Damme: "Heb mijn CV op tafel gegooid bij Antwerp en Standard"

Van Damme: "Ik hoop sowieso op een club uit 1A"

"Zodra de Belgische competitie begonnen is, zullen er volgens mij opportuniteiten komen. De teams zullen na enkele speeldagen analyseren welk soort speler ze nog missen. Dan is het aan mij om klaar te zijn."

Van Damme wordt in oktober 37, maar voelt zich nog op en top. "Ik ben nog nooit zo fit geweest in het tussenseizoen als nu, ik heb ervaring en ik ken de Belgische competitie. Ik kan bepaalde clubs nog iets bijbrengen in gelijk welke rol", zegt de 36-jarige verdediger.

Over Werder Bremen: "Degradatie zou drama geweest zijn"

Gisteren redde Van Dammes ex-club Werder Bremen zich ternauwernood in de Bundesliga. "Gelukkig voor Werder. Want als zo'n club zou degraderen, dan zou dat niet meer goedkomen. Dat zou een drama geweest zijn."

De match zelf heeft Van Damme niet live bekeken. "Ik volg de uitslagen wel online. Maar ik heb nog geen volledige matchen op tv bekeken sinds de competities weer hervat zijn. Ik geraak niet gewend aan wedstrijden zonder publiek en zonder sfeer. Na 10 minuten kijken, zet ik de tv uit."

Van Damme speelde in Bremen tijdens het seizoen 2006-2007. "Toen was het nog een topclub. Werder was het jaar daarvoor kampioen geworden. In de Champions League werden we pas uitgeschakeld in de kwartfinales na een blunder van onze doelman Tim Wiese."

"Maar de laatste jaren is er veel veranderd. Er zijn andere mensen aan boord gekomen en het transferbeleid is veranderd. Beetje bij beetje is Werder Bremen achteruitgegaan."