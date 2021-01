Dit is het programma van Wout van Aert: geen Omloop en Kuurne

Wout van Aert (Jumbo-Visma) gaat dit jaar opnieuw op schattenjacht in de klassiekers. Vorig jaar triomfeerde hij in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. Dit jaar probeert hij de Ronde en Roubaix aan zijn erelijst toe te voegen. Ontdek hier het programma van Van Aert in de klassiekers.