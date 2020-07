Clubtopschutter Claudio Pizarro (41) wuift Bremen in schoonheid uit: "Diepe buiging"

Pizarro speelde jarenlang aan de top in Duitsland: hij maakte niet alleen 153 doelpunten voor Bremen, maar in 2 beurten ook 125 voor Bayern München en eentje voor Keulen.

Bremen haalde Pizarro in 1999 in Peru, waarna de 85-voudige international (20 goals) na 38 doelpunten in 2 seizoenen richting Bayern trok. Na 6 jaar ging het eventjes naar Chelsea, maar dat werd geen succes. Bremen leende hem eerst weer en kocht hem daarna terug (2008-2009 en 2009-2012). Daarna gebeurde er nog een haasje-over met Bayern (2012-2015) en Keulen (2017-2018). Maar afsluiten deed hij - hoe kan het ook bijna anders - bij Bremen.

Het was dit seizoen vechten tegen de degradatie en alleen maar invallen voor Pizarro, die geen enkele keer raak trof. Maar de buit - het behoud - is binnen. In zijn hele clubcarrière kwam "El Bombardero de los Andes" tot 319 doelpunten in 771 wedstrijden.

Pizarro kreeg wel geen afscheid op het veld. Dat vond coach Florian Kohfeldt jammer: "Ik heb met bij Pizarro verontschuldigd dat ik hem geen speelminuten kon geven in zijn laatste match. Jammer genoeg was die mogelijkheid er niet."

"Ik kan geen diepere buiging maken voor Claudio en voor wat hij heeft gedaan voor Bremen en de Bundesliga."