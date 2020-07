Club Brugge-directeur: "Stop met kunstmatige kloof tussen grote en kleine clubs"

De Pro League heeft vanmiddag een nieuwe beheerraad gekozen. Club Brugge heeft gepast voor een zitje.

"We willen een signaal geven dat het veel meer over de inhoud moet gaan bij de profclubs. We zullen de komende weken zien of ze die oproep begrepen hebben", sprak Vincent Mannaert na de vergadering.

Club Brugge hekelt een gebrek aan visie. "Visie en een concreet beleidsplan ontbreken", vindt de algemene directeur van de landskampioen.



"Voetbalclubs hebben wel degelijk gemeenschappelijke belangen, maar de laatste weken blijkt dat anders te zijn. Er komt nu een nieuwe start met nieuwe mensen in de Pro League, maar dat vinden wij niet het belangrijkste, wel wat er met de inhoud gebeurt."

"We staan voor grote uitdagingen. Die kunnen we niet aanpakken als elke beslissing aangevochten of ter discussie gesteld wordt."