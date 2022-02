Caleb Ewan voegt Kuurne-Brussel-Kuurne toe aan zijn programma in de klassiekers

Caleb Ewan (Lotto-Soudal) is toegevoegd aan de selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Oorspronkelijk zou de Australische sprintbom de UAE Tour rijden. "Maar vanwege een lichte ziekte is zijn programma wat gewijzigd", laat Lotto-Soudal weten. "Met Ewan erbij in Kuurne kunnen we in meerdere scenario's meespelen voor de winst", zegt Lotto-manager John Lelangue. "Als het op een sprint aankomt, hebben we met hem een van de favorieten in huis."