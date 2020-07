Brys: "Professionaliteit bij OHL is beter dan wat ik vaak in 1e klasse had"

"Wij focussen op 2 augustus en de wedstrijd tegen Beerschot. De club doet er alles aan om een goeie kern op de been te houden en daar slagen we volop in, ook al zijn de keuzes soms moeilijk. Maar alles verloopt heel correct. Ik heb ook de tijd gekregen om een sportief oordeel te vormen. Er zijn nog slechts 3 à 4 knopen die we moeten doorhakken."

"Die trainingen zonder contacten en zonder kleedkamers te mogen gebruiken, dat was aanvankelijk wel wat puzzelen. En dat lukt ook. We gaan er allemaal bewust mee om, maar eenmaal op het veld denk ik niet dat de spelers er nog veel mee bezig zijn."

OH Leuven weet nog steeds niet in welke reeks het volgend seizoen zal spelen, maar Brys nuanceert dat probleem. "De club is zo ambitieus en solide dat we altijd 1A beogen. Wordt het toch 1B, dan willen we nog steeds een team van 1A-niveau op de been brengen", zegt Brys.

"Wij zullen klaar zijn, met een goeie drive en een goeie mentaliteit. Het is aan ons om er een groep van te maken die sterk zal zijn, ook mentaal. Dat is ook nodig, voor misschien wel de belangrijkste match in de geschiedenis van OHL."

Brys heeft ook nog lof voor de professionaliteit van zijn nieuwe werkgever. "Alles is hier op en top geregeld, heel professioneel", stelt hij vast. "Er wordt veel geïnvesteerd in accomodatie en technische hulpmiddelen en we beschikken over veel data om de spelers te meten. Dat is een surplus. Ook aan de velden wordt dagelijks immens hard gewerkt. Dat is nieuw voor mij en beter dan wat ik vaak gehad heb in 1e klasse."