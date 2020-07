Amateurclubs zijn boos: "Zondagmiddagvoetbal is slag in ons gezicht"

"Een slag in ons gezicht"

In de hoogste klasse van het Belgische voetbal staan volgend seizoen 's zaterdags ook matchen om 16.15u op het programma. 's Zondags beginnen ze er zelfs om 13.30u aan.

Voetbal Vlaanderen is not amused. "Dit komt hard aan. Een slag in ons gezicht", reageert voorzitter Marc Van Craen. "Hier kunnen we niet tevreden over zijn."

"We hebben er in het verleden al met de Pro League over gepraat. Als voorzitter van het amateurvoetbal kan ik alleen maar teleurgesteld zijn."

"Ik geef toe dat de concurrentie niet alleen van het profvoetbal komt. Je hebt ook wieler- en veldritwedstrijden in het weekend. Nu gaan we mekaar ook beconcurreren binnen onze eigen sport, dat vind ik een stap te ver."