Alexis Saelemaekers groeit bij AC Milan: "Hij past perfect in hun filosofie"

Alexis Saelemaekers (21) is sinds vorige week officieel eigendom van AC Milan. De Italiaanse club zette de huurovereenkomst met het jeugdproduct van Anderlecht om in een definitieve overeenkomst. Geloven ze in de Italiaanse modestad zo hard in de Belgische jeugdinternational? Ja, bevestigen ze bij La Gazzetta dello Sport.